Stand: 02.02.2022 09:35 Uhr Wohnungsbrand in Rotenburg: Frau schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Rotenburg hat eine 69 Jahre alte Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Nachbar war laut Polizei durch einen Rauchmelder in der Wohnung im 4. Obergeschoss auf die Gefahr aufmerksam gemacht worden. Er verständigte Feuerwehr und Polizei. Rettungskräfte evakuierten zunächst mehr als 20 Bewohner. Um die Menschen unterzubringen, räumten die Einsatzkräfte den Parkplatz des nahegelegenen E-Centers. Zwischenzeitlich hatte die Feuerwehr die Wohnungstür der brandbetroffenen Wohnung gewaltsam geöffnet. Einsatzkräfte retteten die bewusstlose Frau aus der Wohnung und mussten sie im Krankenwagen reanimieren. Sie kam sie mit einer lebensbedrohlichen Rauchgasvergiftung in das Rotenburger Diakonieklinikum. Die evakuierten Hausbewohner konnten bereits am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Den Schaden beziffern die Beamten auf rund 20.000 Euro.

