Wird es trotz Corona eine neue Heidekönigin geben?

Wird es in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie eine neue Heidekönigin geben? Darüber will der Festblütenverein aus Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) kommende Woche entscheiden. Die amtierende Heidekönigin Leonie Laryea wäre nach eigener Aussage auch für eine dritte Amtszeit bereit. Ob und wie das traditionelle Heideblütenfest in diesem Jahr stattfinden kann, ist noch nicht entschieden. Auch das ist Thema der Vorstandsitzung des Festblütenvereins in einer Woche.

