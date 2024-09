Stand: 12.09.2024 13:50 Uhr Parken in Lüneburg für Anwohner bald bis zu achtmal so teuer?

Die Lüneburger Stadtverwaltung will den Parkraum in der Innenstadt neu sortieren und dabei die Parkpreise zum Teil deutlich anheben. Am Donnerstag diskutiert der Lüneburger Mobilitätsausschuss darüber, das letzte Wort hat dann der Rat. Nach den Plänen soll das Bewohnerparken neu strukturiert, ausgeweitet - und teurer werden. Ein Jahresausweis würde künftig 120 Euro kosten, bisher waren es 15 bis 30 Euro. Für Auswärtige wird es laut Konzept weniger Möglichkeiten geben, das Auto kostenlos am Straßenrand abzustellen, die Parkpreise sollen dort teilweise ebenfalls steigen. Damit will die Verwaltung erreichen, dass vermehrt die Parkhäuser genutzt werden. Grundsätzlich soll das Konzept den Autoverkehr in der Innenstadt verringern. Es könnte teilweise bereits zum 1. Januar 2025 in Kraft treten.

