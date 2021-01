Stand: 13.01.2021 08:08 Uhr Wird Aldi-Zentrallager in Stelle gebaut? Rat entscheidet

Der Rat der Gemeinde Stelle (Landkreis Harburg) stimmt am Mittwochabend auf einer Sondersitzung über den Bau eines Aldi-Zentrallagers ab. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die 23.000 Quadratmeter große Halle soll am Ortsrand entstehen. Gegner kritisieren das Vorhaben seit Jahren. Die öffentliche Sitzung wird in einer Turnhalle veranstaltet. Vor Beginn wollen Umweltschützer mit einer Mahnwache demonstrieren. Denn für das 17 Hektar große Betriebsgelände müsse wertvolle Natur weichen, sagte ein BUND-Sprecher. Außerdem sei der Lärm hunderter Lkw, die das Riesenlager täglich anfahren sollen, eine Gesundheitsgefahr für viele Bürger. Laut Bürgermeister Robert Isernhagen (parteilos) sichere der Aldi-Stützpunkt jedoch hunderte Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen.

