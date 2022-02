Stand: 11.02.2022 08:34 Uhr Winsener Marsch: 24 Rehe fressen Grünschnitt und verenden

In der Winsener Marsch haben Jäger 24 verendete Rehe gefunden. Nach Angaben des Landkreises Harburg fraßen die Tiere vermutlich Grünabfall, der illegal entsorgt worden war. Es seien fast ein Dutzend Ablagestellen mit Grünschnitt von giftigem Kirschlorbeer entdeckt worden, hieß es. Der Landkreis appelliert an Grundstücksbesitzer, ihren Grünschnitt über die Biotonne, die Grünabfallsammlung oder über die Annahmestellen zu entsorgen - und nicht in der Natur.

