Stand: 12.12.2022 08:09 Uhr Winsen: Versuchter Raub in Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Tankstellenüberfall in der Lüneburger Straße in Winsen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Am Freitag gegen 21 Uhr hatte ein Unbekannter das Kassenpersonal mit einer Waffe bedroht, bekam jedoch nach Angaben der Polizei vom Montag kein Geld ausgehändigt. Daraufhin flüchtete der maskierte Täter zu Fuß in Richtung Moorweg. Der Täter soll etwa 20-30 Jahre alt, dunkel bekleidet und ungefähr 1,90m groß gewesen sein.

