Stand: 25.07.2023 10:09 Uhr Winsen: Ministerpräsident Weil besucht Amazon

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will am Amazon-Standort Winsen (Landkreis Harburg) heute mit Mitgliedern des Betriebsrats sprechen. Ursprünglich wollte Weil schon im Frühjahr nach Winsen fahren. Anlass damals waren unter anderem arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen von Amazon mit Betriebsräten, die dann in Gerichtsverfahren mündeten. Am Ende verwehrte das Unternehmen den Austausch zwischen Mitarbeitenden und der Politik. Seitdem gab es viel Kritik für Amazon, unter anderem von der Gewerkschaft ver.di. Sie fordert von den Verantwortlichen des Onlineriesen, die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels in Niedersachsen anzuerkennen und den Abschluss eines Tarifvertrags. Zwei Warnstreiks gab es seitdem bereits im Logistikzentrum in Winsen.

