Stand: 02.04.2023 19:58 Uhr Winsen/Luhe: Ver.di ruft zu Warnstreiks bei Amazon auf

Die Gewerkschaft ver.di hat Amazon-Mitarbeiter in Winsen/Luhe im Landkreis Harburg zu mehreren Warnstreiks aufgerufen. Der erste habe am Sonntagabend um 19 Uhr begonnen, teilte die Gewerkschaft mit. Ihren Angaben nach soll außerdem am Montagmorgen für dreieinhalb und am Montagabend für drei Stunden die Arbeit niedergelegt werden. Ver.di fordert unter anderem, dass Amazon die Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels in Niedersachsen anerkennt. Das Unternehmen habe zwar die Stundenlöhne in den vergangenen Jahren wiederholt erhöht, durch längere Arbeitszeiten und niedrige oder fehlende Sonderzahlungen bleibe das Einkommen der Beschäftigten allerdings unter dem in vergleichbaren Firmen mit Tarifvertrag, hieß es - oft um mehrere Hundert Euro.

