Stand: 30.03.2021 12:54 Uhr Winsen: 66-jährige Randaliererin attackiert Polizisten

In Winsen (Luhe) hat am Montag eine randalierende 66-Jährige einen Polizeibeamten verletzt. Nach Angaben eines Sprechers hatte die Frau im Ortsteil Rottorf zunächst mit einem Metallrohr Haustüren und Briefkästen beschädigt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bedrohte die 66-Jährige und schlug einem der Polizist mit dem Metallrohr auf den Arm. Die Frau, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben soll, wurde in eine Klinik eingeliefert.

