Stand: 27.11.2020 07:45 Uhr Winsen: 500.000 Euro Schaden bei Feuer in Geschäftshaus

Bei einem Brand in einem Wohn- und Bürogebäude in Winsen (Landkreis Harburg) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war das Feuer am Donnerstagabend im ersten Stock ausgebrochen. Die Flammen griffen anschließend auf den Dachstuhl über. Eine Person konnte unverletzt von den Einsatzkräften aus dem verqualmten Haus gerettet werden. Das Gebäude ist den Angaben zufolge einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar.

