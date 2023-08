Windenergie: DLR-Forschungspark WiValdi wird Dienstag eröffnet Stand: 14.08.2023 13:54 Uhr Am Dienstag wird der DLR-Forschungspark WiValdi in Krummendeich im Landkreis Stade feierlich eröffnet. Mit der Anlage soll die Windenergie effizienter, wirtschaftlicher und auch leiser werden.

Die Inbetriebnahme der Großforschungsanlage läuft bereits seit vergangener Woche. Es sei ein fließender Prozess, heißt es beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Ein Mast zeichnet bereits seit einem Jahr Daten auf, die Aufnahme des Forschungsbetriebs soll in diesem Jahr abgeschlossen sein.

WiValdi - "Wissenschaft im Originalmaßstab"

Der Name WiValdi steht für Wind Validation und wurde federführend vom DLR geplant und gemeinsam mit Partnern des Forschungsverbunds Windenergie umgesetzt. "WiValdi ermöglicht uns Wissenschaft im Originalmaßstab unter realen Umweltbedingungen. Unser Ziel ist dabei, die Windkraft als Ganzes mit all ihren Einflussfaktoren besser zu verstehen", heißt es von Seiten der DLR. Das Testfeld an der Niederelbe zwischen Cuxhaven und Stade steht auch anderen Forschungseinrichtungen und Unternehmen offen.

Drei Windenergieanlagen und Messmasten

Der Park besteht laut Forschungszentrum aus zwei 150 Meter hohen Windenergieanlagen, OPUS 1, OPUS 2, und einem zugehörigen meteorologischen Messmasten. Die Rotorblätter der Anlagen sind mit schwarzen Messpunkten versehen, worüber Daten gesammelt werden. Ebenso Teil des großen Forschungsparks ist die kleinere Windkraftanlage WEA 3, die laut DLR von einem weiteren Messmasten ergänzt wird. Die gesammelten Daten werden in der Leitwarte aufbereitet und weiterverarbeitet.

