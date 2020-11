Stand: 08.11.2020 13:30 Uhr Wildschweinjagd kommt in die entscheidende Phase

Für die Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest ist nach Einschätzung der Landesjägerschaft in den kommenden Wochen eine erfolgreiche Wildschweinjagd nötig. "Jedes Wildschwein, das wir jetzt nicht erlegen, produziert rechnerisch bis zum kommenden Sommer mindestens drei Nachkommen", sagte der Präsident Helmut Dammann-Tamke. In der Zeit von Anfang November bis zum 20. Dezember werde 70 bis 80 Prozent der Wildschweinstrecke eines ganzen Jahres erlegt, so Dammann-Tamke. Die Wildtiere können die Afrikanische Schweinepest bei Kontakt mit Hausschweinen übertragen.

