Wildpark Lüneburger Heide verschiebt Jubiläumsfeier

Der Wildpark Lüneburger Heide in Nindorf-Hanstedt (Landkreis Harburg) feiert am Donnerstag sein 50-jähriges Bestehen. Eine entsprechende Feier muss wegen der Corona-Pandemie allerdings ausfallen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Festakt soll nachgeholt werden, teilte ein Parksprecher mit. Wann genau, ist noch offen. Am 20. August 1970 war der Park von Gründer Georg-Friedrich von Krogh mit anfänglich 220 Tieren eröffnet worden. Heute beherbergt der Wildpark 1.200 Tiere aus 140 Tierarten. Jedes Jahr besuchen nach Unternehmensangaben rund 350.000 Menschen den Park. Rund 150 Mitarbeiter arbeiten in dem Wildpark.

