Stand: 16.12.2024 10:02 Uhr Wietzendorf: 80 Tonnen Lachsforellen in Fischzucht verendet

Offenbar hat menschliches Versagen dazu geführt, dass in einem Fischzuchtbetrieb in Wietzendorf (Landkreis Heidekreis) 80 Tonnen Lachsforellen verendet sind. Das haben die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergeben. In der Nacht von Freitag auf Samstag war in dem Betrieb Wasser aus einem der Zuchtbecken ausgelaufen, weil ein Ventil nicht geschlossen war. Die Verantwortlichen des Betriebes sagten der Polizei, dass die Alarmanlage ausgelöst worden sei und diese einen Wasserverlust in dem Becken meldete. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 480.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.12.2024 | 06:00 Uhr