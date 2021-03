Stand: 02.03.2021 10:05 Uhr Wieren: 17-Jähriger stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Der nach einem Brand in Wieren (Landkreis Uelzen) vermisste 17-jährige Bewohner ist bei dem Feuer ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Brand in dem Mehrfamilienhaus war nach ersten Angaben der Polizei am frühen Dienstagmorgen in der Wohnung des Mannes im Obergeschoss ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 400.000 Euro.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 02.03.2021 | 06:30 Uhr