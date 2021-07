Stand: 21.07.2021 09:32 Uhr Wie geht es mit dem Erkundungsbergwerk in Gorleben weiter?

Was soll mit dem ehemaligen Endlager-Erkundungsbergwerk in Gorleben passieren? Darüber berät am Mittwoch der Ausschuss für Atomanlagen im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Die Grünen und die Wählergruppe Soli fordern, dass der Salzstock schnellstmöglich verfüllt und geschlossen wird. Die CDU plädiert dafür, das Bergwerksgelände anderweitig zu nutzen - für Forschung oder als Speicher für den Energieträger Wasserstoff. Gorleben ist im neuen bundesweiten Suchverfahren für ein Atommüll-Endlager aus dem Rennen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.07.2021 | 09:30 Uhr