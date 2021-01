Wichernkranz in Lüneburg: Verein freut sich über Spenden

Rund 7.250 Euro an Spenden haben die Kerzen des großen Wichernkranzes auf dem Wasserturm in Lüneburg in diesem Jahr eingebracht, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das sei deutlich mehr als im vergangenen Jahr, sagt Projektleiter Michael Elsner vom Verein Lebensraum Diakonie. Elsner hatte zwar auf viele Spenden gehofft, war aber auf Grund der aktuellen Lage nicht davon ausgegangen, dass so viel Geld zusammenkommt. Die Wichernkranz-Spenden gehen an die Hilfsaktion "der gute Nachbar".

