Wertvolle Koi-Karpfen und Goldfische aus Gartenteich verschwunden Stand: 17.10.2023 09:30 Uhr Im Uelzener Stadtteil Oldenstadt sind elf Koi-Karpfen und rund 150 Goldfische im Wert von rund 3.500 Euro aus einem Gartenteich verschwunden. Die Besitzer vermuten Diebe und haben Anzeige erstattet.

Die Polizeiinspektion Lüneburg-Lüchow-Dannenberg-Uelzen teilte auf NDR Nachfrage mit, dass es immer mal wieder zu solchen Vorfällen komme, dies aber in der Region kein weit verbreitetes Phänomen sei. Zuerst hatte die "Allgemeine Zeitung" in Uelzen über den Vorfall berichtet. In Soltau im Heidekreis waren einem Züchter im vergangenen November ebenfalls wertvolle Koi-Karpfen gestohlen worden. Der Schaden betrug rund 5.000 Euro.

Vermehrt Diebstähle von Wasserpumpen und Teichtechnik

Der Landesfischerei-Verband Niedersachsen sagte, dass es im vergangenen Jahr vermehrt Diebstähle von Wasserpumpen und anderer Teichtechnik gegeben habe. Zuvor hätten die Täter die Fischteiche der Züchter mit Drohnen ausgekundschaftet. Dem jeweiligen Fischzüchter entstehe durch solche Diebstähle ein Schaden von 20.000 bis 30.000 Euro. Auch die Gesundheit der Fische sei durch fehlende Sauerstoffpumpen schnell gefährdet.

Größtes Problem sind Tiere wie Fischotter oder Fischreiher

Für den Verband sind jedoch tierische Diebe das größere Problem: Züchter und Kleinteichwirte hätten oft mit Fischottern oder Fischreihern zu kämpfen, die ganze Zuchtaquarien und Fischteiche leer fressen könnten, sagte ein Sprecher.

