Stand: 23.10.2022 07:27 Uhr Wer wird Landrat in Harburg? Heute ist Stichwahl

Heute stimmen die Menschen im Landkreis Harburg in einer Stichwahl erneut über ihren Landrat ab. Beim ersten Durchgang vor knapp zwei Wochen hatte keiner der drei Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht. Der amtierende Landrat Rainer Rempe (CDU) kam auf 47,7 Prozent, Michael Cramm (SPD) auf 40,9 und Matthias Müller (AfD) auf 11,9 Prozent. Der 60-jährige Rempe tritt nun gegen Cramm in einer Stichwahl an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Hallo Niedersachsen | 23.10.2022 | 19:30 Uhr