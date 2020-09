Stand: 22.09.2020 14:30 Uhr

Wer ist "Jürgen"? Ehering soll Einbruch aufklären

Es ist so eine Sache mit Eheringen. Wenn sie verloren gehen, dann wiegt das meist schwerer als der Goldwert. In den Abfluss gerutscht, am Waschbecken in einer öffentlichen Toilette vergessen oder in der Notaufnahme zersägt wegen eines komplizierten Knochenbruchs - all diese Dramen ziehen wahrscheinlich so einige weitere nach sich. Mindestens einer der Ehepartner wird das so schnell nicht vergessen.

Einzige Spur: "Jürgen" in Gold

Was aber, wenn es nur einen Ehering und einen Namen, aber noch gar keine Geschichte gibt? Mit so einem Fall ist gerade die Polizeiinspektion Harburg beschäftigt. Nach einem Einbruchdiebstahl im Februar in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg) entdeckte ein Paar beim Aufräumen im eigenen Zuhause einen fremden goldenen Ring mit der Gravur "Jürgen" - samt Datum. War also die Partnerin oder der Partner von "Jürgen" der Einbrecher? Und hat unfreiwillig eine Spur am Tatort hinterlassen? (Neben dem Waschbecken vielleicht?) Wohl zu einfach. Die Polizei vermutet vielmehr, dass der oder die Einbrecher den Ring zuvor schon irgendwo gestohlen und dann beim Einbruch in Neu Wulmstorf verloren haben.

Polizei fahndet mit dem Ehering

Die Polizei macht sich nun also auf die Suche nach der Geschichte des "Jürgen"-Rings - und nach dem Eigentümer oder der Eigentümerin und damit möglichen weiteren Geschädigten im Zusammenhang mit dem Einbruch. "Sämtliche Versuche, anhand des Namens und des Datums eine passende Person zu ermitteln, blieben bislang ohne Erfolg", so die Polizei. "Einbrüche, die in der fraglichen Zeit im Umkreis begangen und angezeigt worden waren, passten ebenfalls nicht dazu."

Wer kennt den Ring oder seinen einstigen Träger?

Wer den Ring schon einmal gesehen, verschenkt oder ihn gar eine Zeit lang selbst am Finger hatte, der möge sich beim Zentralen Kriminaldienst unter der Telefonnummer (04181) 2850 melden. Und hoffentlich eine gute Geschichte dazu liefern. Potenzial für eine echte Gaunerromanze hat der Ring von "Jürgen" allemal.

