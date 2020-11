Stand: 10.11.2020 12:57 Uhr Weniger Gäste: Heide Park in Soltau wegen Corona in Not

Der Heide Park in Soltau hat durch die Corona-Pandemie massiv an Umsatz eingebüßt und muss deshalb mehrere feste Mitarbeiter entlassen. Das sagte eine Sprecherin NDR 1 Niedersachsen. Der Park habe in der gerade beendeten Saison rund 60 Prozent weniger Gäste gehabt als im Vorjahr. Auch die Übernachtungen seien um 50 Prozent zurückgegangen. Noch so ein Jahr könne der Park nicht überstehen, hieß es aus der Geschäftsführung. Der Freizeitpark gehört zu den größten Arbeitgebern in der Region. In den vergangenen Jahren hatten die Betreiber in neue Attraktionen investiert.

