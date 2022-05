Wendland: Tausende feiern Auftakt der Kulturellen Landpartie Stand: 27.05.2022 10:45 Uhr Seit Donnerstag feiert das Wendland wieder die Kulturelle Landpartie. Mehr als 60 Orte beteiligen sich in diesem Jahr. Als Höhepunkt gilt die Kulturelle Widerstandspartie am 3. Juni in Gorleben.

Bei Sonnenschein und unter meist blauem Himmel haben am Donnerstag mehrere Tausend Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet das bunte Programm genossen. Neben Musik und Theater geht es bei der 33. Auflage des Festivals um Umweltthemen, regionales Wirtschaften und diesmal auch um Flucht und Frieden.

Kulturelle Widerstandspartie feiert Aus des Atomendlagers in Gorleben

Noch bis Pfingstmontag wird es im Landkreis Lüchow-Dannenberg 74 "Wunde.r-Punkte" mit kulturellen Angeboten geben. Auf dem Programm stehen unter anderem Ausstellungen, Konzerte, Theateraufführungen und Exkursionen in die Natur. Als einer der Höhepunkte gilt die Kulturelle Widerstandspartie am 3. Juni in Gorleben. Dort wird das Aus des Salzstocks als mögliches Atomendlager gefeiert. 2020 war die Landpartie aufgrund der Pandemie ausgefallen, 2021 auf Ende Juli verschoben worden.

Vom Atommüll-Widerstand zum Kulturfestival

Die Kulturelle Landpartie geht auf die Widerstandsbewegung der Bürgerinnen und Bürger gegen das Atommülllager in Gorleben zurück. Die Entscheidung der niedersächsischen Landesregierung und des damaligen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht (CDU) 1977, Gorleben als Standort für ein "Nukleares Entsorgungszentrum" zu benennen, hatte massive Proteste ausgelöst. In den 1980er-Jahren zogen zahlreiche Künstler ins Wendland. Seit 1989 öffnen Kulturschaffende, Kunsthandwerker und Landwirte im Wendland zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ihre Werkstätten, Ateliers und Höfe für das Publikum. Nach Angaben des Vereins kamen vor der Pandemie bis zu 40.000 Besucher zur Kulturellen Landpartie.

