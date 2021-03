Stand: 22.03.2021 09:28 Uhr Weltwassertag: Klima-Demos gegen neuen Brunnen von Coca-Cola

Zum Weltwassertag am Montag haben mehrere Lüneburger Initiativen zu Klima-Demos gegen den dritten Brunnen von Coca-Cola bei Reppenstedt aufgerufen. Seit knapp zwei Monaten fördert das Unternehmen Wasser im Rahmen eines Pumpversuchs. Dieser Test sei in der Endphase, bestätigte eine Sprecherin von Coca-Cola gegenüber NDR 1. Allerdings dauere es wohl noch mehrere Wochen, bis die Daten, die die Geologen mit dem Versuch gesammelt haben, ausgewertet seien. Anhand des Gutachtens will die Untere Wasserbehörde entscheiden, ob der Brunnen dauerhaft in Betrieb genommen werden darf. Die Projektgegner fordern nun einen Aufschub des Verfahrens. Sie wollen, dass die Politik das Wasserhaushaltsgesetz überarbeitet und an den Klimawandel anpasst.

