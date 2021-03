Stand: 19.03.2021 08:59 Uhr Weltvogelpark in Walsrode öffnet nach Winterpause wieder

Nach viereinhalb Monaten Winterpause öffnet der Weltvogelpark Walsrode (Landkreis Heidekreis) am Sonnabend wieder. In der 24 Hektar großen Parklandschaft haben unter Corona-Bedingungen bis zu 2.000 Besucher Platz. Die Parkbetreiber raten Besucherinnen und Besuchern ihre Tickets online zu buchen. Der Park rechnet in diesem Jahr mit 250.000 bis 300.000 Besuchern. Wegen des Lockdowns kamen im vergangenen Jahr nach Angaben des Parks rund 20 Prozent weniger Besucher. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt im Heidekreis derzeit unter 50.

