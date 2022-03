Stand: 17.03.2022 07:39 Uhr Weltvogelpark Walsrode startet am Wochenende in die Saison

Die Winterpause im Weltvogelpark Walsrode geht zu Ende. Am Wochenende startet die neue Saison. Unter den etwa 4.000 Vögeln gibt es auch neue Parkbewohner. Dazu der Wiedehopf, ein heimischer Zugvogel, der regional als stark gefährdet gilt. Er ernährt sich von Insekten, deren Population durch den Rückgang großer Weideflächen und den Einsatz von Pestiziden zurückgegangen ist. Eine neue Attraktion soll im Sommer starten - dann soll eine begehbare Voliere am Eingang öffnen. Anlass ist das 60. Jubiläum des Parks. Nach den beiden Corona-Jahren rechnet der Weltvogelpark in der bis Anfang November dauernden Saison mit einer Rückkehr zur Normalität.

VIDEO: Kükenzeit im Vogelpark Walsrode startet (06.04.2021) (3 Min)

Weitere Informationen Inventur im Vogelpark Walsrode: Zählen, wiegen, messen Dabei wird ermittelt, wie viel Futter der Park für dieses Jahr einkaufen muss. Einige Vogelarten sind dabei wählerisch. (01.02.2022) mehr Walsrode: Heidestädtchen mit Tradition Der Vogelpark hat Walsrode bekannt gemacht. Wer sich für Kultur interessiert, findet dort ein uraltes Kloster und ein Heidemuseum, das auch an Hermann Löns erinnert. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.03.2022 | 08:00 Uhr