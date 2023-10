Stand: 18.10.2023 05:49 Uhr Weltkriegsbombe entschärft: Firmen und Wohnhäuser evakuiert

In Elsdorf (Landkreis Rotenburg) ist in der Nacht zu Mittwoch eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein Radius von 1.000 Metern rund um den Fundort evakuiert. Betroffen waren auch Mitarbeiter der Nachtschicht in einer Molkerei und in einer Logistikhalle. Laut Polizei kamen rund 350 Menschen zu den Sammelstellen. Auch die Autobahn 1 war im Bereich Elstorf zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens voll gesperrt. Gegen 2.30 Uhr konnten alle wieder in ihre Häuser zurückkehren. Die Bombe war am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten zu einem Logistikpark gefunden worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 18.10.2023 | 06:30 Uhr