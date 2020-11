Stand: 27.11.2020 13:31 Uhr Weitere Corona-Fälle in Großfamilie in Rotenburg

In einer Großfamilie in Rotenburg sind zehn weitere Corona-Tests positiv ausgefallen. Das teile der Landkreis Rotenburg am Freitag mit. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen müssten sich jetzt in Quarantäne begeben. Zuvor waren bereits 13 Mitglieder der Familie positiv getestet worden. Security-Personal sicherte die drei Wohnungen, in denen die Familienmitglieder ihre Quarantäne einhalten sollen. Ein junger Mann hatte versucht, sich abzusetzen. Die Landkreissprecherin sagte, der Großteil der Betroffenen hätte kooperiert. Insgesamt ist im Landkreis die Zahl der Corona-Fälle in den vergangenen Tagen drastisch angestiegen. Der Ausbruch in der Großfamilie in Rotenburg ist dafür nicht alleine verantwortlich, sondern es gibt laut Landkreis zahlreiche kleinere Einzelereignisse. Seit Donnerstag haben sich demnach 41 weitere Personen angesteckt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in der Stadt Rotenburg auf 80.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.11.2020 | 13:30 Uhr