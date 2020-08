Stand: 30.08.2020 13:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Weiter Demos direkt vor "NPD-Hof" in Eschede

Das Netzwerk gegen Rechtsextremismus in der Südheide will weiter direkt vor dem "NPD-Hof" in Eschede (Landkreis Celle) gegen die rechtsextreme Partei demonstrieren. Ein Sprecher wies Forderungen der NPD zurück, die Kundgebungen künftig in 1,7 Kilometern Entfernung stattfinden zu lassen. Im Gegenzug hatte die Partei angeboten, ihre Aufmärsche in Eschede einzustellen. Das Netzwerk hat dieses Angebot nach eigenen Angaben "strikt" abgelehnt. Die Neonazis kommen regelmäßig auf dem Bauernhof zusammen, der außerhalb des Ortes liegt. Der NPD-Landesverband Niedersachsen hatte das Anwesen vor einem Jahr von seinem Mitglied Joachim Nahtz gekauft. Das Netzwerk Südheide befürchtet, dass dort nun ein rechtsextremes Schulungszentrum entstehen könnte.

