Noch mehr Ärger nach Musikfestival im Heidepark Soltau

Das erste Musikfestival im Heidepark Soltau am vergangenen Wochenende sorgt weiter für Kritik. So beschweren sich Besucher in den sozialen Medien unter anderem über lasche Kontrollen und lange Wartezeiten vor den Fahrgeschäften. Auch der geplatzte Auftritt der Haupt-Künstler "Chainsmokers" aus den USA sorgte für Unmut. Es habe logistische Probleme gegeben, begründete der Veranstalter David Davood die Absage des Konzerts am Samstagabend auf Instagram. Zu den weiteren Vorwürfen hatte der Veranstalter am Dienstag nicht auf eine Anfrage des NDR Niedersachsen reagiert. Der Heidepark selbst - der nicht Veranstalter des Festivals war - äußerte sich gegenüber dem NDR Niedersachsen zu den Wartezeiten vor den Fahrgeschäften. Diese hätten einem normalen Wochenende entsprochen. Bereits am Freitag hatte es Kritik von Besuchern des Festivals gegeben. Anders als angekündigt war der Park parallel zum Festival auch für ganz normale Besucher geöffnet - zu deutlich niedrigeren Ticket-Preisen.

Anders als angekündigt war der Park parallel zum Festival auch für ganz normale Besucher geöffnet - zu deutlich niedrigeren Ticket-Preisen.

