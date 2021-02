Stand: 03.02.2021 13:02 Uhr Weißstorch nach Harsefeld zurückgekehrt

Trotz der winterlichen Temperaturen ist schon jetzt ein Weißstorch im Landkreis Stade beobachtet worden. Das Tier habe wieder seinen Nistplatz in Harsefeld bezogen, teilte der Landkreis mit. Das Nest auf einem neun Meter langen Mast sei gerade rechtzeitig saniert worden. Der beringte Weißstorch nistet schon seit 2017 in Harsefeld. Wahrscheinlich habe der Zugvogel in Südwesteuropa überwintert und deshalb nur einen kurzen Weg ins Brutgebiet gehabt, heißt es weiter.

