Stand: 24.10.2020 12:15 Uhr Weihnachtsbaum-Händler erwarten gutes Geschäft

Zwei Monate vor Heiligabend erwarten die Besitzer von Weihnachtsbaum-Plantagen in Niedersachsen, dass die Nachfrage nach Tannen in diesem Jahr höher ausfällt als üblich. "Die Leute fahren nicht in Urlaub und bleiben zu Hause", sagte der Vorsitzende des Verbandes des Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Niedersachsen, Hamburg und Bremen, Bernd Oelkers, in Wenzendorf (Landkreis Harburg). Wegen spürbar gestiegener Kosten dürften die Preise für Nordmanntannen um drei bis vier Euro anziehen: Je nach Qualität müsse der Verbraucher in Niedersachsen zwischen 22 und 28 Euro pro laufenden Meter ausgeben, sagt Oelkers. Noch ist ein Monat Zeit, bis das Geschäft mit Weihnachtsbäumen im Dezember startet.

