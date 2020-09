Stand: 12.09.2020 10:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wehrmachtsdenkmal-Debatte in Lüneburg vor Gericht

Ein Holocaust-Überlebender und zwei weitere Menschen jüdischen Glaubens klagen in Lüneburg darauf, dass die Stadt ein Denkmal zu Ehren der deutschen Wehrmacht verhüllt. Der Gedenkstein für die 110. Infanterie-Division der Wehrmacht wurde 1960 errichtet, eine Debatte über das Mahnmal gibt es seit längerem. Nun liegt das Thema beim Verwaltungsgericht, das sich am Mittwoch mit den Klagen befasst. "Die Kläger wollen eine Klarstellung, dass die Division an Verbrechen beteiligt war", sagte Gerichtssprecherin Ines Meyer-Albrecht. Einer der Kläger, ein in Budapest lebender Holocaust-Überlebender, habe in Lüneburg 2015 den Prozess gegen den NS-Mann Oskar Gröning als Nebenkläger verfolgt. Bei diesem Besuch sei er auf den Gedenkstein aufmerksam geworden und habe das Verfahren ins Rollen gebracht. Zu den weiteren Klägern gehörten ein Mann aus London und eine Frau aus Laatzen in der Region Hannover, sagte die Gerichtssprecherin.

