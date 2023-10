Stand: 12.10.2023 08:00 Uhr Wegen Israel-Flagge: Gruppe schlägt in Stader Rathaus Fenster ein

In Stade hat am Mittwochabend eine Gruppe Unbekannter versucht, die am Rathaus gehisste Israel-Flagge zu entfernen. Zeugen zufolge gingen mehrere Personen in das noch geöffnete Gebäude und schlugen im Obergeschoss eine angrenzende Fensterscheibe ein, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag NDR Niedersachsen. Die meisten Personen seien vor dem Rathaus geblieben und hätten die Aktion gefilmt. Zunächst hatte das "Tageblatt" über den Vorfall berichtet. Die Flagge ist seit den Angriffen auf Israel am Rathaus gehisst. Der Versuch, die Fahne runterzureißen sei gescheitert. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz. Die Gruppe sei entkommen. Die Polizei suche nun Zeugen.

