Wegen Israel-Flagge: Gruppe schlägt Fenster in Stader Rathaus ein Stand: 12.10.2023 09:35 Uhr In Stade hat am Mittwochabend eine Gruppe Unbekannter versucht, die am Rathaus gehisste Israel-Flagge zu entfernen. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Zeugen zufolge gingen etwa zwei bis vier Personen im Alter zwischen circa 16 und 20 Jahren in das noch geöffnete Gebäude und schlugen im Obergeschoss eine angrenzende Fensterscheibe ein, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag NDR Niedersachsen. Bis zu zwölf weitere Personen, die laut Polizei offenbar zu der Gruppe gehörten, seien vor dem Rathaus geblieben und hätten die Aktion gefilmt. Der Versuch, die seit den Angriffen auf Israel am Rathaus gehisste Fahne von außen und innen runterzureißen, scheiterten aber, teilte ein Polizeisprecher mit.

Aktion gegen Israel-Flagge in Stade: Zeugen gesucht

Als mehrere Streifenwagen am Rathaus eintrafen, hätten die Täter die Flucht ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb laut Polizei bislang ohne Erfolg. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und gemeinschädlicher Sachbeschädigung übernommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Telefonnummer (04141) 10 22 15 zu melden.

