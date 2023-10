Stand: 18.10.2023 09:48 Uhr Wegen Hassbotschaften: Kommune verlässt Twitter-Nachfolger X

Der Landkreis Stade hat angekündigt, seinen Account beim Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, zu löschen. Über X würden zunehmend Falschinformationen und Hassbotschaften verbreitet. Seit Tesla-Gründer Elon Musk die Plattform übernommen hat, sei das spürbar mehr geworden, so der Landkreis Stade. Nachrichten und Neuigkeiten wird die Kreisverwaltung weiterhin auf ihrer Homepage und per Newsletter sowie auf Facebook und Instagram verbreiten, heißt es weiter. Auch die Landkreise Harburg und Lüneburg sowie die Stadt Buxtehude überlegen, aus denselben Gründen den Kurznachrichtendienst X zu verlassen. Zudem gehe die Zahl der X-Nutzer zurück, heißt es beim Landkreis Lüneburg. So erreiche man über X auch weniger Leute.

