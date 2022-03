Stand: 24.03.2022 11:48 Uhr Wegen Corona weiter Besuchsverbot am Heidekreis-Klinikum

Das Heidekreis-Klinikum bleibt wegen der Corona-Lage weiter für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Durch die hohe Zahl an infizierten Patientinnen und Patienten sowie vielen erkrankten Beschäftigten sei die Lage in allen Bereichen des Klinikums angespannt, hieß es. Momentan würden an den beiden Standorten in Soltau und Walsrode mit durchschnittlich 40 mehr an Covid erkrankte Menschen versorgt als je zuvor, sagte der Ärztliche Direktor, Frank Schmitz. Der Regelbetrieb könne trotzdem noch aufrechterhalten werden. Damit das so bleibe, müsse das Klinikum aber für Besucherinnen und Besucher geschlossen bleiben.

