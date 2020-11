Stand: 03.11.2020 11:06 Uhr Wegen Corona? Mehr Polizei-Einsätze in Ruinen in Wintermoor

Die Polizei in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) hat in den vergangenen Wochen vermehrt Menschen vom Gelände der früheren Endo-Klinik im Ortsteil Wintermoor verwiesen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Stadt geht davon aus, dass auch wegen der Corona-Pandemie die Ruinen trotz Verbots erkundet werden. Das Gelände werde im Internet geradezu als Abenteuer-Areal beworben, beklagt Schneverdingens Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens (CDU). Das habe in der Corona-Zeit mit eingeschränkten Ausgeh- und Freizeitmöglichkeiten offenbar mehr Menschen dazu bewogen, auf das 7,5 Hektar große Gelände zu gehen. Laut Polizei kam es allein am vergangenen Wochenende zu mehreren Einsätzen.

