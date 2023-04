Stand: 14.04.2023 09:47 Uhr Wegen Bauarbeiten: metronom-Züge fallen aus

Wegen Bauarbeiten an Brücken und Gleisen fallen vom 24. bis zum 28. April Züge der Eisenbahngesellschaft metronom auf einigen Abschnitten aus. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, halten Züge der Linie RE4 in diesem Zeitraum nicht in Buchholz. Auf der Linie RB41 von Bremen in Richtung Hamburg müssen Fahrgäste ab Buchholz mit Verspätungen rechnen. Einige Züge enden zudem bereits in Hamburg-Harburg. Auf der Linie RE3 kommt es ebenfalls zu Teilausfällen zwischen Uelzen und Lüneburg sowie zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Hamburg-Harburg. Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen und sich über die elektronische Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn informieren.

