Wedemark: Müssen Bäume für A310-Transport gefällt werden?

Der geplante Transport eines Bundeswehr-Airbus in den Serengeti-Park Hodenhagen sorgt für Streit. Die Gemeinde Wedemark will den Schwertransport vom Flughafen Hannover in den Heidekreis verhindern. Es könne nicht sein, dass man für den Vergnügungs-Aspekt Schäden in der Natur anrichte, sagte der Bürgermeister. Heute soll das Ergebnis einer digitalen Simulation vorgestellt werden, ob für den Transport tatsächlich Bäume gefällt werden müssen. Der Serengeti-Park will aus dem ausrangierten Flugzeug ein Restaurant machen.

