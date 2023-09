Stand: 13.09.2023 11:46 Uhr Wasserblase drückt Fahrbahndecke nach oben: B75 tagelang gesperrt

Die Bundesstraße 75 ist in Höhe Trelder Berg nahe Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg) seit Dienstagnachmittag voll gesperrt. Als Grund nannte die Polizei eine Wasserblase, die den Asphalt aufgebläht hat. Bei Bauarbeiten im Erdreich unter der Fahrbahn sollten Leerrohre für Stromkabel verlegt werden. Dabei sei ein Wasserstrahl zum Einsatz gekommen, so die Polizei. Dieser sei jedoch von einem noch unbekannten Gegenstand abgelenkt worden und hob die darüber liegende Fahrbahn an. Die Polizei empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren, da auch die Ausweichstrecke über die B3 in Richtung Sprötze wegen Asphaltarbeiten gesperrt ist. Nach jetzigem Stand soll die B75 ab Freitagnachmittag wieder befahrbar sein. Zuerst hatte das Hamburger Abendblatt darüber berichtet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Regional Lüneburg | 13.09.2023 | 06:30 Uhr