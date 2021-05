Stand: 10.05.2021 15:26 Uhr Was hüpft denn da? Känguru in Lauenbrück gesichtet

Känguru gesucht! Die Polizei in Lauenbrück (Landkrei Rotenburg) fahndet nach einem Wallaby oder einem ähnlichen kleinem Känguru, das in den vergangen Tagen durch die Gemeinde gesprungen ist. Eine Zeugin hatte sich an die Polizei in Fintel gewandt - sie wollte so ein Tier gesehen haben. Es sei auf einem Grundstück an der Straße Im Stell herumgesprungen. Zunächst waren die Beamten skeptisch - bis die Zeugin ein Foto und einen kurzen Videoclip präsentierte. Nun fragt die Polizei, wo das Känguru ausgebüxt sein könnte. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (04265) 95486-0 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 10.05.2021 | 15:00 Uhr