Stand: 28.11.2022 13:54 Uhr Warnstreik im Wendland angekündigt - Schulbusse betroffen

Fahrgäste im Wendland müssen am Dienstag mit starken Beeinträchtigungen des Bus- und Bahnverkehrs rechnen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn (LSE) zum Warnstreik aufgerufen. Bestreikt werden sollen nach Angaben der Gewerkschaft alle Busverbindungen der LSE sowie die Bahnstrecke zwischen Lüchow und Schmarsau. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg hat den Einsatz von Ersatzbussen und Sammeltaxis in Auftrag gegeben. Der Schülerverkehr am Morgen und am Nachmittag könne dennoch nicht verlässlich sichergestellt werden.

