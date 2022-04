Stand: 28.04.2022 09:11 Uhr Warmer Winter: Apfelblüte im Alten Land ist früher dran

Im Alten Land beginnt in diesen Tagen die Apfelblüte. Das sei etwas früher als sonst, sagt ein Sprecher der Obstbauversuchsanstalt in Jork (Landkreis Stade). Grund seien die relativ warmen Monate Januar und Februar. Auch gab es wenige Nachtfröste an der Niederelbe. Seinen Angaben zufolge blühten die Apfelbäume vor 30 Jahren noch generell zwei Wochen später als jetzt. Durch den Klimawandel habe sich das verändert.

