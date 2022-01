Stand: 19.01.2022 13:18 Uhr Wanderverband zeichnet neue Routen in der Lüneburger Heide aus

Der Deutsche Wanderverband hat jetzt die zwölf neuen sogenannten Heideschleifen in der Lüneburger Heide zertifiziert. Die Rundwanderwege erweitern den Heidschnuckenweg, der in diesem Jahr zehn Jahr alt wird. "Bei der Streckenführung haben wir darauf geachtet, Attraktionen, Unterkünfte und Gastronomie einzubinden", sagte Christiane Vogt von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Harburg. Ausführliche Streckenbeschreibungen zu den Heideschleifen und Hunderten weiteren Wanderwegen in Deutschland hat der Deutsche Wanderverband online veröffentlicht.

