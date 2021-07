Stand: 31.07.2021 15:04 Uhr Walsrode will seine Innenstadt ins Internet bringen

Die Stadt Walsrode will seine Innenstadt ins Internet bringen. Auf einer Online-Plattform sollen Menschen die Möglichkeit haben, einen Blick in Ladengeschäfte und sogar ins Kino zu werfen - und zwar mittels 360-Grad-Videos. Für das Projekt "Walsrode ist online" wird aktuell in der Stadt gefilmt. Laut Stadtmarketing war die Pandemie Ideengeber für das Projekt. 30 Videos seien bereits fertig, für weitere 70 Filme warte man noch auf Fördergelder von der EU. 75.000 Euro soll diese zuschießen, sodass die Videodrehs für die Ladeninhaber kostenlos bleiben. Die Online-Plattform soll spätestens Anfang des Jahres an den Start gehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.07.2021 | 15:00 Uhr