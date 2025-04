Walsrode: Zwei Personen sterben bei Brand in der Innenstadt

Stand: 10.04.2025 11:25 Uhr

Bei einem Brand in einem Gebäudekomplex in der Innenstadt von Walsrode sind am Mittwoch zwei Personen gestorben. Auch eine Wohngruppe für Menschen mit Beeinträchtigungen wurde der Feuerwehr zufolge evakuiert.