Walsrode: Schulkater "Fred" fliegt ins All

Für Schulkater "Fred" vom Gymnasium Walsrode geht es hoch hinaus. Das Maskottchen ist am Donnerstag von der Weltraum-AG der Schule in 35 Kilometer Höhe geschossen worden- in einer Sonde mit einem Helium-Wetterballon. Allerdings fliegt natürlich nicht der echte Kater mit, sondern als Ersatz ein Stofftier. Die Sonde soll während des Flugs Fotos machen. Der Kater ist überregional bekannt geworden, weil die Schüler massenhaft T-Shirts, Taschen und andere Dinge mit seinem Bild verkauft haben. So sind schon mehr als 10.000 Euro für die Ukraine-Hilfe zusammengekommen.

