Stand: 16.07.2021 08:14 Uhr Walsrode: Motorradfahrer bei Unfall getötet

In der Nähe des Vogelparks Walsrode (Heidekreis) ist am Donnerstagabend ein 28-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei soll ihm ein 77-jähriger Autofahrer die Vorfahrt genommen haben. Der Motorradfahrer starb noch am Unfallort, der Autofahrer wurde leicht verletzt.

