Stand: 30.07.2019 16:12 Uhr

Walsrode: Lassen sich Schottergärten verbieten?

Gehwegplatten, Pflastersteine, Schotter und Beton - immer häufiger gestalten Hausbesitzer ihre Gärten mit Steinformationen. Blumen, Rasen und Büsche - Fehlanzeige. Doch in zahlreichen Orten ärgern sich Bürger über die Steinwüsten der Nachbarn. Und das kommt immer häufiger in den Rathäusern an, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. So werde unter anderem in Buchholz (Landkreis Harburg), Uelzen, Buxtehude (Landkreis Stade) und Walsrode (Heidekreis) darüber nachgedacht, ob Schottergärten verboten werden können.

Steingärten schwierig zu verbieten

Er werde von immer mehr Bürgern angesprochen, die sich einen Bewusstseinswandel wünschen, sagt die Walsroder Bürgermeisterin Helma Spöring (parteilos). Es werde oft gefordert, die Verwaltung solle die ökologisch nutzlosen Steinwüsten untersagen. Das sei im Nachhinein aber schwierig, heißt es auch aus dem Buchholzer Rathaus. Auf eine Ratsanfrage antwortete dort jüngst die Verwaltung, dass die niedersächsische Bauordnung zwar vorsieht, dass nicht bebaute Grundstücksflächen zu Grünflächen umgewandelt werden sollten. Ein Verbot der versiegelten Gärten sei daraus allerdings nicht ableitbar. Buchholz setzt darum auf Gespräche mit den Schottergartenbesitzern.

Hintertür: Wasserversickerungsflächen ausweiten

Helma Spöring aus Walsrode sieht als weiteres Problem der Schottergärten die Gefahr von Überschwemmungen bei starkem Regen. Die Flächen könnten Wasser nicht gut aufnehmen und zurückhalten. Walsrode will deshalb seine Bauleitplanung überprüfen. Es soll geklärt werden, inwieweit die Vorgaben zur Größe von Wasserversickerungsflächen auf Baugrundstücken ausgeweitet werden können. So könnten Schottergärten zumindest in zukünftigen Baugebieten verhindert werden. In Apensen im Landkreis Stade ist dies bereits geschehen, auch Uelzen und Buxtehude denken über entsprechende Schritte nach, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

NABU: Gartenbesitzer haben Verantwortung

Ein Dorn im Auge sind die steinernen Gärten auch den Naturschützern. Es herrsche ein falsches Verständnis von Ordnung und Sauberkeit, kritisiert Thomas Mitschke vom Lüneburger Naturschutzbund Deutschland (NABU). Viele Menschen hätten zudem keine Zeit zum Gärtnern. "Aber wir alle in der Bevölkerung, alle, die einen kleinen Garten haben, selbst einen Balkon, haben eine Verantwortung." Jeder Quadratmeter Grün sei hilfreich, auch in Vorgärten. "Das muss nicht immer gleich eine Blühwiese sein", so Mitschke. Auch ein Kräuterbeet sei nützlich - und könne ordentlich und sauber aussehen.

