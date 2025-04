Stand: 09.04.2025 18:53 Uhr Walsrode: Eine Person stirbt bei Brand in der Innenstadt

Bei einem Brand in einem Gebäudekomplex in der Innenstadt von Walsrode ist am Mittwoch eine Person gestorben. Eine weitere Person wird laut Polizei vermisst. Wie ein Sprecher mitteilte, stand das Dachgeschoss beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Brand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Feuer den Angaben zufolge unter Kontrolle bringen und größtenteils löschen, ohne dass die Flammen auf benachbarte Gebäude überschlugen. Bei der Begehung des Gebäudes seien die Einsatzkräfte dann auf die verstorbene Person gestoßen. Bis auf eine weitere vermisste Person konnten laut Polizei alle Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäudekomplex gebracht werden. Sie wurden dem Sprecher zufolge andernorts untergebracht. Die Suche nach der vermissten Person und die Nachlöscharbeiten dauern demnach an. Die Lange Straße bleibe dafür gesperrt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen.

